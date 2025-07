Repórter da Band pede desculpas por empurrar colega da Record durante cobertura ao vivo

Durante o programa Brasil Urgente, na Band, o jornalista Lucas Martins pediu desculpas publicamente depois de empurrar a também jornalista Grace Abdou, da Record, nesta terça-feira (1º). O repórter disse ao vivo, no programa, que adotou uma ação “inaceitável” no momento em que disputava espaço para uma entrevista enquanto cobria um caso. Além disso, classificou o ocorrido como um “episódio lamentável”.



"Eu pedi para fazer esse pronunciamento porque na disputa por espaço, eu tive uma atitude inaceitável. Eu empurrei a repórter da Record, Grace Abdou. Colega de muitos anos, dividimos muitas e muitas pautas, e repito: acho que cabem poucas explicações sobre o porquê. Não há motivo que justifique isso. Estava ao vivo, buscando espaço, e naquele momento, empurrei a Grace. Vou repetir: isso é inaceitável, então pedi passagem para pedir desculpas publicamente à Grace Abdou, colega de tantos anos. Um episódio lamentável, e só tenho isso a dizer. Uma atitude inaceitável da minha parte, e por isso pedi para voltar aqui".

O repórter Lucas Martins voltou ao ar na Band e pediu desculpas pela “atitude inaceitável” com a colega da Record pic.twitter.com/9EcrzRabEd — Ricardo S (@RickSouza) July 1, 2025

A confusão ocorreu durante uma entrevista feita por Lucas com pessoas relacionadas ao desaparecimento de Sofia e Laura, de 13 e 16 anos. Na ocasião, algumas amigas das adolescentes comentaram que sabiam sobre o caso, adicionando informações de que as jovens haviam sido vistas entrando em um ônibus.

Com isso, uma das testemunhas o guiou para revelar uma imagem que poderia ser uma nova pista da localização das meninas. A repórter da Record, Grace Abdou, seguiu Lucas Martins, da Band, que teria ficado incomodado com a atitude da colega. “Dá licença, tá louca?”, perguntou o jornalista enquanto empurrava a colega.

Depois da ação truculenta, o repórter continuou pedindo que a foto fosse revelada à sua equipe, mas foi interrompido por Grace, que o questionou, visivelmente irritada: “Você tá ao vivo, Lucas?”. “Eu tô ao vivo, querida”, disse ele. A briga continuou sendo transmitida ao vivo. “Por que você me empurrou?”, questionou a repórter da Record. “Porque você tá entrando na minha frente propositalmente, e não é a primeira vez que isso acontece. Me dá licença”, respondeu Lucas. Em seguida, a transmissão retornou para o estúdio, com o apresentador do programa Joel Datena. Rapidamente, o vídeo da briga entre os jornalistas ganhou destaque nas redes sociais.



Por meio de nota oficial, a Record se pronunciou e se posicionou sobre o caso. "A Record condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrido na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas."

Também houve pronunciamento da Band sobre a briga ao vivo. A emissora reafirmou o compromisso com “o respeito mútuo entre profissionais da imprensa”: “A emissora sempre valorizou e respeitou a atuação das mulheres, que ocupam espaços de destaque nas redações e demais setores”, informava o comunicado.

“A empresa não compactua com o episódio envolvendo o repórter Lucas Martins e a jornalista Grace Abdou, da Record TV. Ressaltamos que Lucas possui uma longa trajetória profissional na Band, sem registros de condutas semelhantes. Ele foi advertido e já se retratou publicamente em relação ao ocorrido. A Band se coloca à disposição da jornalista e da Record TV, com o sincero desejo de que o episódio seja superado e situações como essa não se repitam.”