Frente fria mantém onda de frio e chuva no centro-sul do país; Confira a previsão do tempo

A frente fria que atua no centro-sul do país e trouxe baixas temperaturas continuará firme pelo menos até sexta-feira (4), com grande possibilidade de chuva na região sudeste. Além de manter os avisos voltados para as geadas e onda de frio na região Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para o acumulado de chuva previsto para grande parte do estado do Rio de Janeiro.

Em São Gonçalo e Niterói, o tempo segue instável, com baixas temperaturas e risco de chuva a qualquer hora. Nas duas cidades, a máxima não irá passar dos 21°C até sexta-feira (4).

Previsão do tempo aponta queda nas temperaturas e possibilidade de chuva | Foto: Layla Mussi

Confira a previsão completa:

SÃO GONÇALO

- Quarta-feira (2): Máxima de 21°C e mínima de 19°C. Previsão de tempo chuvoso durante o dia e à noite.

- Quinta-feira (3): Máxima de 20°C e mínima de 18°C. Tempo chuvoso pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

- Sexta-feira (4): Máxima de 21°C e mínima de 18°C. Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sábado (5): Máxima de 24°C e mínima de 16°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

- Domingo (6): Máxima de 23°C e mínima de 16°C. Dia de sol com algumas nuvens. Não chove.

NITERÓI

- Quarta-feira (2): Máxima de 20°C e mínima de 18°C. Previsão de tempo chuvoso durante o dia e à noite.

- Quinta-feira (3): Máxima de 20°C e mínima de 18°C. Previsão de tempo chuvoso pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

- Sexta-feira (4): Máxima de 20°C e mínima de 18°C. Sol com algumas nuvens durante o dia e previsão de chuva rápida durante o dia e à noite.

- Sábado (5): Máxima de 23°C e mínima de 17°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. Não chove.

- Domingo (6): Máxima de 23°C e mínima de 17°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

RIO DE JANEIRO

- Quarta-feira (2): Máxima de 22°C e mínima de 17°C. Tempo chuvoso durante o dia e à noite.

- Quinta-feira (3): Máxima de 21°C e mínima de 16°C. Previsão de tempo nublado com chuva pela manhã. Abertura de sol à tarde e pancadas de chuva. E à noite, tempo nublado com possibilidade de garoa.

- Sexta-feira (4): Máxima de 20°C e mínima de 16°C. Previsão de tempo nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e sol pode aparecer.

- Sábado (5): Máxima de 23°C e mínima de 15°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

- Domingo (6): Máxima de 23°C e mínima de 15°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.