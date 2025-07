PRF apreende aproximadamente 16 quilos de cocaína na Costa Verde

Na noite desta terça-feira (1), policiais rodoviários federais aprenderam cerca de 14 quilos de cloridrato de cocaína e dois quilos de pasta base de cocaína. A ação foi na Rodovia Rio-Santos (BR-101) no município de Angra dos Reis.

Equipe fazia fiscalização na BR-101 em Angra dos Reis (Caétes), quando avistou um veículo em alta velocidade mesmo com a pista molhada e sob chuva, motivo pelo qual foi realizada a abordagem.

Durante a busca no interior do automóvel, os agentes encontraram no banco traseiro um saco preto contendo 14 tabletes de cloridrato de cocaína e dois tabletes de pasta base de cocaína (aproximadamente 16 quilos).

O condutor afirmou ser motorista de aplicativo, disse desconhecer a origem da carga e alegou que o carro teria sido alugado, embora estivesse registrado em nome de seu tio.

O homem não soube dizer para quem transportava os entorpecentes, apenas informou que vinha do Rio de Janeiro e seguia para Angra dos Reis.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Angra dos Reis.