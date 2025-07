PM remove cinco toneladas de barricadas em operações em Niterói e São Gonçalo

Nesta segunda-feira (1º), a Polícia Militar realizou duas grandes operações de retirada de barricadas nas cidades de Niterói e São Gonçalo. As ações fazem parte de uma força-tarefa contínua para recuperar a mobilidade urbana em áreas dominadas por facções criminosas e restabelecer o direito de ir e vir da população.

Em Niterói, a operação ocorreu na comunidade do Caramujo, sob coordenação do 12º BPM e com apoio da Equipe de Demolição do 4º CPA. Durante a ação, traficantes foram vistos atuando na região, mas fugiram ao perceber a presença dos agentes. Aproximadamente uma tonelada de materiais usados para bloquear ruas foi retirada.

Em Niterói, a operação ocorreu na comunidade do Caramujo | Foto: Divulgação

Já em São Gonçalo, a operação aconteceu no Bairro Boa Vista com atuação do 7º BPM. As equipes desobstruíram trechos críticos das ruas Paulo Setúbal e Aquidauana, totalizando 6 pontos de bloqueio removidos. Ao todo, 4 toneladas de entulho e outros materiais foram retirados.

Em São Gonçalo, a operação aconteceu no Bairro Boa Vista | Foto: Divulgação

Nas duas ações, não houve confronto armado ou registro de prisões.