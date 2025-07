Namorada de adolescente acusado de matar pais é apreendida no Mato Grosso

Segundo as investigações, ela também planejava assassinar os próprios pais com a ajuda do namorado - Foto: Divulgação

Segundo as investigações, ela também planejava assassinar os próprios pais com a ajuda do namorado - Foto: Divulgação

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida na noite de segunda-feira (30), em Água Boa (MT), sob suspeita de envolvimento na morte dos pais e do irmão de 3 anos de seu namorado, um jovem de 14 anos que confessou o crime, ocorrido em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Segundo as investigações, ela também planejava assassinar os próprios pais com a ajuda do namorado.

Segundo os investigadores, a adolescente teria conhecimento do crime e manteve contato constante com o autor, inclusive no dia das mortes. O casal, que se conheceu por meio de jogos online, mantinha um relacionamento virtual que não era aprovado pela família do garoto. Uma das motivações do crime pode ter sido a proibição dos pais em relação a uma possível viagem dele ao Mato Grosso para encontrar a namorada.

"Pelo contexto dos diálogos, assim que eles se unissem em Mato Grosso matariam os pais da adolescente. O objetivo final deles era ficar juntos e matar todos aqueles que os impedissem de viver esse amor proibido entre eles", disse o delegado responsável pelo caso, Matheus Soares Augusto, em entrevista ao G1.

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a internação provisória do jovem por 45 dias no Centro de Socioeducação (Cense) de São Fidélis. A participação direta da namorada nos assassinatos ainda está sendo investigada, mas ela já responde por triplo homicídio e ocultação de cadáver.