Adolescente confessa ter matado os pais e o irmão de 3 anos no interior do Rio de Janeiro

A investigação busca entender a dinâmica e a motivação do crime. - Foto: Divulgação

Um crime chocante abalou a pequena comunidade de Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna (RJ), nesta semana. Um adolescente de 14 anos confessou ter assassinado os próprios pais, Antônio Carlos Teixeira e Ana Flávia de Oliveira Preitas Teixeira, além do irmão caçula de apenas três anos. Os corpos foram encontrados pela Polícia Civil dentro da cisterna da residência da família na manhã desta quarta-feira (25).

Segundo as autoridades, o crime teria ocorrido no último sábado (21), mas só veio à tona após o próprio adolescente registrar o desaparecimento da família, acompanhado da avó, na 143ª DP (Itaperuna). A investigação tomou um rumo inesperado quando o jovem confessou o triplo homicídio a um tio, que repassou a informação à polícia.

A confissão levou os agentes até a casa da família, onde os corpos estavam ocultos na cisterna, sob concreto e entulho. O local passou por perícia, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região.

A motivação do crime ainda não foi revelada. A Delegacia de Homicídios segue investigando o caso, enquanto o adolescente foi apreendido e está sendo ouvido pelas autoridades competentes.

Devido à gravidade do caso e à idade do autor, a responsabilização será feita conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê medidas socioeducativas em casos de crimes cometidos por menores de idade.

O caso gerou grande comoção na cidade e levanta questões sobre saúde mental, estrutura familiar e a atuação de políticas públicas voltadas à proteção da infância e juventude.