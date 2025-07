Polícia Civil prende uma das maiores golpistas de Boa Noite, Cinderela

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) capturaram, na madrugada desta terça-feira (01/07), uma mulher que aplicava o golpe do "Boa Noite, Cinderela". Segundo os agentes, ela era uma das principais autoras de crimes desta natureza, investigada em mais de dez procedimentos. A prisão ocorreu na Pedra do Sal, na Região Central do Rio.

A equipe chegou até ela durante a apuração do desaparecimento de um turista francês. Ele foi localizado em uma unidade de saúde e prestou depoimento. Segundo o homem, ele foi abordado por um grupo de mulheres, na Lapa, e acabou marcando um encontro com uma delas para o dia seguinte.

Leia também:

Carro pega fogo e fecha Ponte Rio-Niterói por mais de 1h nesta terça (1º); Videos!

Fluminense vai enfrentar o Al-Hilal nas quartas da Copa do Mundo de Clubes FIFA



Conforme o relato, ambos foram para um quiosque, em Copacabana, e de lá seguiram para o Arpoador, onde encontrariam uma amiga da mulher. Em determinado momento, ele se sentiu cansado e afirmou que pediria um carro de transporte por aplicativo, mas a autora afirmou que um táxi estava indo buscá-los.

No caminho, ele reconheceu que estava passando pela Lapa e foi levado para um local não identificado. Ao chegar, caiu no chão e bateu a cabeça, não se recordando do que ocorreu em seguida. Ele teve seus bens subtraídos.

A partir do depoimento, os agentes da Deat realizaram diligências e conseguiram identificar a mulher. Ela foi localizada e capturada. Contra a criminosa, foi cumprido um mandado de prisão.