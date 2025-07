Fluminense vai enfrentar o Al-Hilal nas quartas da Copa do Mundo de Clubes FIFA

Está traçado o caminho do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, derrotou na prorrogação o Manchester City, da Inglaterra, por 4 a 3, na noite desta segunda-feira (30/06), e será o adversário do Tricolor no duelo de quartas de final da competição.

A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília, 15h no horário local), no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida (EUA).

O Fluminense carimbou seu passaporte para as quartas de final ao superar a Inter de Milão (ITA), atual vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa, em um jogo histórico nesta segunda (30/06). O Fluminense venceu os italianos por 2 a 0, com gols de Germán Cano e Hércules, no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.