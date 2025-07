Incêndio em terreno baldio assusta moradores na Lagoinha, São gonçalo

Um incêndio atingiu, na noite deste domingo (29), um terreno baldio onde ficava o antigo Colégio Franciscano Nossa Senhora das Graças, na Estrada do Pacheco, bairro Lagoinha, em São Gonçalo. As chamas chegaram até os fundos de um condomínio residencial ao lado, deixando os moradores assustados.





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Segundo testemunhas, o fogo teria sido causado pela queda de um balão. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h40 e conseguiu controlar as chamas por volta das 22h30. Não houve registro de feridos ou vítimas.

A soltura de balões é crime ambiental no Brasil, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, comercializando, transportando ou soltando balões pode ser penalizado com um a três anos de prisão, ou multa.