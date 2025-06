Festa tricolor em Niterói! Torcida do Fluminense em Icaraí celebra vitória histórica na Copa do Mundo de Clubes

A noite desta segunda (30) vai ser de festa tricolor no mundo todo - e aqui em Niterói não está sendo diferente. Uma multidão de torcedores do Fluminense se reuniu no Bar Flórida, em Icaraí, para celebrar a classificação histórica da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Os olhos atentos que acompanharam a disputa contra a Inter de Milão passaram o início da noite brilhando com a alegria do 2 a 0, que garante o Flu nas quartas de final na próxima sexta-feira (04).

Boa parte dos torcedores conta que esperava um bom resultado, mas não imaginavam uma vitória com dois gols de vantagem. “Eu estava confiante, mas não imaginava que íamos fazer dois gols. Pensei que ia ser 1 a 0. Mas aquele golzinho no primeiro tempo deu confiança. E depois a gente finalizou. Emoção pura do começo ao fim”, destaca o niteroiense Marcelo Lopes, de 45 anos.

A torcedora Thayná Vargas, de 30 anos, conta que, apesar da torcida, também ficou surpresa - e orgulhosa - com o avanço do time. “Foi emocionante, porque eu acho que o Fluminense jogou bem melhor, né? Eu acho que a maioria das pessoas não estava esperando por isso, mas o Fluminense teve um jogo muito superior e o nosso receio era que acontecesse a mesma coisa que com Borussia. Com eles, a gente jogou muito melhor, mas a bola não entrava. Graças a Deus, hoje o time jogou muito bem, a bola entrou e também temos o Fábio. Ele e o Arias são o diferencial tricolor”, destaca.

Ela foi assistir ao jogo junto do amigo Igor Froés e dos tricolores da família: o pai, Márcio Vale, de 55 anos, e o filho dela, Isaque, de apenas 4. O vovô se disse orgulhoso de poder viver um momento especial como desta segunda (30) junto do tricolor mais jovem da família. “O jogo foi excelente, mas o melhor de tudo foi assistir com a família, com o netinho, que já nasceu campeão. E já vai ver mais um título do Fluzão!”, destaca Márcio.

Tradicional point da torcida tricolor de Niterói, o Bar Flórida reuniu, principalmente, integrantes da Flu Oceânica, torcida organizada da região. “Esse é aqui é nosso ponto, nossa galera tá sempre reunida aqui independente do horário de jogo. Pode ser quatro da tarde que nem hoje, não tem problema. Aqui não é lugar de briga, é torcida de família, galera reunida pelo amor a esse time, que é o único carioca disputando as quartas do Mundial. Amassamos”, comemorou a presidente da torcida, Evelyn Menezes, de 28 anos.

E se depender da torcida, a mesma festa dessa segunda vai se repetir na sexta (04), quando o Fluminense pega o vencedor da disputa entre Manchester City e Al-Hilal. Com o favoritismo do time inglês, os tricolores já se preparam para assistir uma revanche acalorada. “Sexta-feira é o jogo da vingança. Vamos amassar o Manchester. A fatura vai chegar para eles”, completa Cláudio Costa, de 53 anos.