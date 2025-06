Dono de padaria morto em incêndio na Engenhoca ajudou pessoas a sair de estabelecimento em chamas; “herói”

Dezenas de celulares e amigos compareceram ao sepultamento no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco - Foto: Enzo Britto/OSG

Dezenas de celulares e amigos compareceram ao sepultamento no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco - Foto: Enzo Britto/OSG

“Um herói”; foi assim que amigos e familiares definiram o comerciante Robson Jorge, de 47 anos, que morreu durante um incêndio em sua padaria na Engenhoca, em Niterói, neste domingo (29). Segundo a família, o homem ajudou funcionários e outras pessoas presentes no estabelecimento a fugirem do local depois que o fogo começou a se alastrar. O corpo do proprietário de padaria foi sepultado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, nesta segunda-feira (30), em cerimônia com a presença de uma multidão de conhecidos e familiares.

Segundo testemunhas, o incêndio ocorreu após um botijão de gás explodir na padaria. Robson alertou às pessoas presentes sobre o fogo e entrou no local para ajudar pessoas a fugirem. “Ele mandou todo mundo sair, ficou lá dentro até o final, tentando ajudar o máximo para salvar todo mundo que estava lá. Meu pai morreu honrando o trabalho pelo qual ele tanto lutou”, conta Lyora Oliveira, de 21 anos, filha de Robson.

O comerciante era morador de Marambaia, em São Gonçalo, e administrava a padaria há cerca de 20 anos. “Ele era um trabalhador. Sempre foi. Um excelente pai de família, dedicado. E ajudava todos que podia. Não era de ‘farra’, não era de fazer mal a ninguém. Um cara que não tem palavras [para descrever]”, conta Alessandro Pereira, de 49 anos, amigo de infância de Robson.

Leia também:

Homem que matou mulher e enterrou corpo no próprio quintal é preso

Acadêmicos de Niterói deve homenagear presidente Lula no Carnaval 2026

Robson deixa cinco filhos e dois netos. “Você podia contar com ele para tudo e a qualquer hora; de madrugada, de manhã, de tarde. Ele era muito bom de coração. Todo mundo gostava dele na Engenhoca, em Marambaia. Ele morreu honrando aquela padaria como sempre honrou, de segunda a segunda”, destaca Lucas Oliveira, de 26 anos, filho de Robson.

Relembre o caso

O incêndio aconteceu na manhã deste domingo (29), em uma padaria na Rua Daniel Torres. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Robson foi o único atingido; ele chegou a ser socorrido e levado às pressas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade. O espaço foi interditado e passou por perícia. A causa da explosão que ocasionou o incêndio ainda está sendo apurada.