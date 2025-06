Homem é preso por esfaquear outro em discussão de bar em Campo Grande

Um homem foi preso em flagrante na madrugada dessa segunda-feira (30), após esfaquear outro em um bar na Rua Cravo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele foi agredido por pessoas que estavam no estabelecimento e encaminhado ao Hospital Municipal Rocha Faria, mesma unidade na qual a vítima foi atendida. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

De acordo com testemunhas, o suspeito ficou irritado com a derrota do Flamengo para o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, e começou a discutir com outros torcedores. Durante o bate-boca, ele pegou uma faca e passou a desferiu golpes.

Policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados e conseguiram apreender a faca usada pelo suspeito. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio na 35ª DP (Campo Grande) e está internado sob custódia.