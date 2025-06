Banda Donna Lolla faz show gratuito no Sesc São Gonçalo nesta quarta-feira (2)

Um show para todas as idades. É o que promete a banda de Pop Rock Donna Lolla, nesta quarta-feira (2), às 19h, no Sesc São Gonçalo. O show é patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através do edital "Esse Tal de Rock N' Roll" e com apoio do Sesc São Gonçalo.

Show da Banda Donna Lolla | Foto: Divulgação

A banda, natural de São Gonçalo, leva o nome da avó do vocalista, em forma de homenagem. O grupo fará um show que une o melhor de seu repertório autoral de Pop Rock, junto a músicas consagradas que retratam o cenário musical do Rock do Rio de Janeiro.

A apresentação oferece um resultado verdadeiro, feliz e de qualidade. O tema principal das canções autorais é o compartilhamento de sonhos, o amor, as relações humanas e a reverberação de uma visão positiva do território onde a banda foi criada.

A banda possui composições em trilhas de novelas no Brasil e em Portugal, participações especiais em seus discos e diversos prêmios. Com músicas que falam de sonhos e amor, o grupo atingiu o top 10 de rádios no Rio de Janeiro e participou de diversos festivais. Internacionalmente, apresentou-se em festivais, como o Brazilian Film Festival e o Brazilian Day (Toronto, Canadá) e Hola Rio (Madrid, Espanha). Hoje, apresentam um show com novos arranjos para suas músicas e gravam seu novo trabalho.