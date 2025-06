Homem que matou mulher e enterrou corpo no próprio quintal é preso

Um homem foi preso em Magé, na Baixada Fluminense, no sábado (28), por matar uma mulher e enterrar o corpo no próprio quintal. Antônio Carlos Almeida Silva estava foragido há 14 anos. O crime aconteceu em 2011, em Nova Iguaçu, também na Baixada.

De acordo com investigações, a vítima mantinha relações extraconjugais com Antônio, quando desapareceu em março de 2011. Na época, seu marido informou a polícia que ela havia saído para pular carnaval no Centro de Nova Iguaçu e não retornou para casa.

Um mês depois, o corpo da mulher foi encontrado enterrado no quintal de Antônio Carlos. A morte teria sido por asfixia. A vítima, com 35 anos na época, deixou quatro filhos.

Em depoimento de uma das testemunhas, chegou ao conhecimento da polícia que o homem chegou a confessar o crime em um bar, quando estava bêbado, mas a proprietária não acreditou em sua fala.