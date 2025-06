Entregador é baleado durante assalto próximo ao Palácio Guanabara

Um entregador, que não teve a identidade divulgada, foi baleado em um assalto na madrugada deste domingo (29), na Rua Pinheiro Machado, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, perto do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Câmeras de segurança da localidade registraram a ação criminosa.

O roubo foi anunciado por dois homens armados que surpreenderam o motociclista, que tentou reagir à ação, mas foi atingido por um disparo na perna. Os criminosos fugiram do local levando o veículo e alguns pertences da vítima.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul.

A Polícia Militar informou que agentes do 2º BPM (Botafogo) foram chamados e encontraram os criminosos nas proximidades do Cemitério São João Batista. Ainda segundo a corporação, os suspeitos não respeitaram a ordem de parada e efetuaram disparos contra os policiais, o que resultou em uma troca de tiros.

Apesar do confronto, os suspeitos foram capturados e, com eles, os militares apreenderam uma arma de fogo, carregadores e a motocicleta roubada. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).