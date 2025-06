Novo capítulo: Justiça nega pedido de defesa de Piovani em chamar Bruna Biancardi para depor

A disputa judicial entre Neymar e Luana Piovani persiste, mas dessa vez com um capítulo a mais, pois envolveu o nome da influenciadora e esposa do jogador Bruna Biancardi. A mãe dos filhos do atleta foi chamada para depor pela defesa da atriz, entretanto o pedido foi negado e ela se pronunciou nas redes sociais.

A história teve início quando Neymar entrou na Justiça contra Luana Piovani por causa de críticas feitas a ele nas redes sociais. No meio da briga judicial, a defesa da atriz tentou ouvir a influenciadora, recurso negado pela Justiça, segundo informações da coluna Outro Canal do F5. “Tão suspeito as obviedades serem negadas”, disse a famosa em um story no Instagram.

A defesa do jogador solicitou que Bruna não prestasse depoimento, e ainda de acordo com o F5, os advogados de Neymar mencionaram um artigo da lei que proíbe que companheiras de réus deponham em ações judiciais, o que foi aceito pela Justiça. Porém, há indícios que a defesa de Piovani recorreu da decisão. A atriz afirma que os argumentos não fazem sentido no caso, uma vez que Neymar não é réu na ação e sim o responsável por mover o processo contra Piovani.