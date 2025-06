Marcelo Cupim é preso no Rio acusado de envolvimento em assassinato de rival da contravenção

O bicheiro Marcelo Simões Mesqueu, conhecido como Marcelo Cupim, foi preso nesta segunda-feira (30), acusado de envolvimento na morte de Haylton Carlos Escafura. A prisão foi realizada em uma ação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Polícia Civil e Corregedoria da PM. Cupim é apontado como o chefe da contravenção na Zona Norte do Rio.

Esta é a segunda prisão de Marcelo Cupim em menos de dois anos. Desta vez, ele é acusado de envolvimento no assassinato de Haylton Carlos Escafura, ocorrido em 2017. Haylton também atuava no jogo do bicho e era filho de José Caruzzo Escafura, o Piruinha. Na época, a namorada de Haylton, a soldado Franciene de Souza, também foi morta.

Leia também:

Guarda Municipal prende homem que invadiu estabelecimento no Centro de SG

Família de Juliana Marins pede à Justiça segunda autópsia no corpo da jovem

Na manhã desta segunda-feira (30), a força-tarefa cumpriu o mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital contra Cupim, além de outros 15 mandados de busca e apreensão relacionados a seis investigados, entre eles, dois policiais militares.

Marcelo Cupim foi preso por promotores e agentes em uma mansão localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, Cupim mantinha relações com o bicheiro Bernardo Bello, figura central da contravenção no Rio, e havia conquistado parte dos pontos do bicho que pertenciam a Piruinha.

O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) acredita que Haylton foi morto por tentar reassumir esses territórios.

Ainda de acordo com o Gaeco, o crime pode ter contado com a participação de matadores do grupo criminoso conhecido como “Escritório do Crime”.