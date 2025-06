Homem é preso em flagrante após furtar banca no Centro de Niterói

Banca de jornal localizada na Rua Visconde do Uruguai, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (29), após ser flagrado furtando uma banca de jornal localizada na Rua Visconde do Uruguai, no Centro de Niterói. A ação foi realizada por agentes do 12º BPM (Niterói) com apoio da Guarda Municipal de Niterói.

De acordo com os policiais, a equipe fazia patrulhamento de rotina quando foi abordada por populares que relataram um furto em andamento em uma banca próxima. Imediatamente, os agentes foram ao local e encontraram um homem dentro da banca.





O suspeito, de 27 anos, possui um histórico criminal extenso, incluindo três passagens por furto, três por tráfico de drogas, uma por receptação e uma por tortura.

A perícia foi acionada e o acusado foi conduzido à 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde foi autuado por furto qualificado e permaneceu preso.