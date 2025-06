Foragido da justiça e outros três suspeitos são presos por tráfico em Niterói; Vídeo

Após informações do Disque Denúncia, equipes do 12ºBPM de Niterói se encaminharam à Comunidade Santo Cristo, no bairro Fonseca, em Niterói, com objetivo de localizar e de deter indivíduos armados que estariam portando fuzis e pistolas, além de estarem envolvidos com o tráfico de drogas.

No local, as equipes avistaram quatro suspeitos, um deles portando um fuzil. Ambos foram detidos.

Os agentes também apreenderam dois carregadores contendo munições intactas, uma pistola com três carregadores e munições, uma granada ofensiva, quatro rádios transmissores e dinheiro em espécie.

Após contato com o Serviço de inteligência da PM, os agentes ainda confirmaram que um dos criminosos estava foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital/RJ, por evasão do sistema prisional.

Diante dos fatos, os acusados e o material apreendido foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca) para registro da ocorrência e registro da prisão em flagrante.





