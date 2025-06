Fenômeno da ‘Lagoa Azul’ em Maricá tem motivos naturais e de investimento; entenda

As microalgas bioluminescentes, são resultado de uma multiplicação da espécie que acontece em alto mar e, com as ressacas, entram no sistema lagunar do município - Foto: Divulgação

As microalgas bioluminescentes, são resultado de uma multiplicação da espécie que acontece em alto mar e, com as ressacas, entram no sistema lagunar do município - Foto: Divulgação

As lagoas de Maricá têm chamado a atenção de moradores e visitantes da cidade com um espetáculo natural: as águas têm brilhado ao anoitecer. A luz azul intensa viralizou nas redes sociais e foi destaque no RJTV1, da TV Globo. Os motivos desse fenômeno, além de biológicos, ocorrem em função do trabalho de desassoreamento dos canais da cidade, que vem sendo intensificado pela Prefeitura desde fevereiro deste ano.

As microalgas bioluminescentes, vistas principalmente na Lagoa de Jacaroá, são resultado de uma multiplicação da espécie que acontece em alto mar e, com as ressacas, entram no sistema lagunar do município. A emissão da luz na lagoa acontece quando a água é agitada e essas microalgas ativam um mecanismo de defesa, formando um efeito de reação ao movimento.

A retirada de lixo, madeiras e lama de canais que estavam assoreados há anos tem melhorado a oxigenação das lagoas maricaenses. Com a entrada da água do mar, não só o fenômeno das águas que brilham, mas espécies que há algum tempo tiveram presenças diminuídas, como camarões e outros peixes que se adaptam à água doce, voltaram a ser encontradas.

Pescadores comemoram

Segundo o secretário de Pesca de Maricá, Xandi de Bambuí, os pescadores da cidade têm comemorado o aumento da vida marinha nas lagoas. Além de um crescimento no número de pescados, o trânsito entre os pontos de pesca foi facilitado com o desassoreamento dos canais.

“A cidade está muito mais navegável. Os pescadores conseguem sair de uma lagoa para a outra por meio dos canais. Com isso, eles aumentaram a quantidade pescada e o tamanho dos peixes, segundo eles, também mudou para maior”, afirmou.

Desde o início do ano, a Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), realiza operações para desassorear os canais da cidade. Entre os principais pontos estão o canal de Guaratiba, Bambuí, Cordeirinho e a Lagoa do Padre.