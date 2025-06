Maus tratos: homem acusado de agredir sete cachorros é preso no Rio

Um homem acusado de maus tratos contra os sete cachorros de estimação que vivem com ele foi preso pela Polícia Civil neste sábado (28), na Taquara, Zona Oeste do Rio. Identificado como Erik Henrique Soares da Silva Pinto, o suspeito teria o costume de desferir socos e golpes contra os animais, além de deixá-los abandonados, de acordo com as denúncias.

Segundo a Polícia Civil, imagens das agressões foram recebidas pelo grupo voluntário “Nas Garras da Lei”, que atua no combate a violência contra animais. As denúncias foram levadas à Polícia Civil, que emitiu um mandado. Além das agressões registradas nos vídeos, os policiais encontraram evidências de que o homem usava fita crepe como focinheira e cordas para amarrar os animais.

Leia também:

➢ 'Mão boba'!: Homem é preso em flagrante pela PM após invasão e furto em Niterói (vídeo)

➢ Homem morre após explosão de botijão de gás em Niterói



Pelo menos um dos cães apresentava problemas de saúde não tratados, segundo o “Nas Garras da Lei”, além dos ferimentos por conta dos golpes. O homem foi capturado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e deve permanecer preso; ele pode pegar de 2 a 5 anos de cadeia pelos crimes. Já os cachorros foram resgatados e levados a um abrigo temporário, onde devem receber cuidados até a decisão judicial determinar a adoção.