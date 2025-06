'Mão boba'!: Homem é preso em flagrante pela PM após invasão e furto em Niterói (vídeo)

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, no fim da noite do último sábado (28), por policiais do 12ºBPM (Niterói), na esquina das Ruas Professor Altamiro de Castro com Salomão Vergueiro da Cruz, em Piratininga, na Região Oceânica, após roubar uma bicicleta e um botijão de gás de uma residência naquela região.

Uma equipe fazia ronda pelo local, por volta de 22h, quando foi informada por pedestres sobre uma invasão de domicílio. A equipe deslocou-se rapidamente até o endereço indicado e, ao adentrar o imóvel, flagrou o homem no interior da residência, portando os materiais furtados, tentando arremessá-los por cima do muro em direção à via pública.

Diante da clara materialidade e autoria do crime, o suspeito foi imediatamente preso e conduzido à 81ª (Itaipu) para registro da ocorrência. Posteriormente, a equipe procedeu à 76ª DP (Central de Flagrantes – Niterói), onde ele foi autuado em flagrante delito pelo crime previsto no artigo 155 do Código Penal (furto), permanecendo preso.