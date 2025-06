Adolescente de 13 anos atira e mata avó no Paraná após ficar sem celular

Um adolescente de 13 anos de idade foi apreendido por matar a tiros a avó e disparar contra o avô, na noite de sexta-feira (27), em Francisco Beltrão, no Paraná. A Polícia Civil informou que, a ação do jovem foi motivada pelo fato dos avós terem retirado o celular dele.

O crime aconteceu em uma residência na zona rural da cidade. O delegado Ricardo Moraes Faria dos Santos, informou que o menor chegou no local onde mora com os avós e arrombou o baú onde estava o revólver calibre .357.

Depois ele foi até o quarto e disparou contra o avô que estava deitado, o tiro acertou nas costas do homem. Na sequência, ele atirou ao menos cinco vezes contra a avó na região do peito e braço.

Leia também:

Moraes determina que Daniel Silveira seja submetido a perícia médica



Flamengo enfrenta o Bayern na Copa do Mundo de Clubes



“O avô, nesse contexto, conseguiu entrar em luta corporal com seu neto, tomando-lhe a arma de fogo, situação em que o adolescente fugiu para o mato”, explicou o delegado.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e polícias militares foram acionados. O idoso estava consciente quando as autoridades chegaram e foi encaminhado ao hospital em situação estável. Já a avó, não resistiu aos ferimentos.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio qualificado tentado e consumado e encaminhado para a 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão.

Segundo o delegado, o menino que morava com os avós desde os 7 anos, teria os atacado após ter seu celular confiscado.

“Em decorrência da motivação, o que foi apurado, principalmente das testemunhas ouvidas, é que o adolescente teria ficado bastante irritado, bastante bravo, com uma decisão dos avós de tomar no celular dele, já vista que, segundo indicado, o adolescente estaria acessando páginas indevidas para a idade dele”, afirmou Faria dos Santos.