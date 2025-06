Flamengo enfrenta o Bayern na Copa do Mundo de Clubes

Tentando uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo enfrenta o Bayern de Munique, neste domingo (29), as 17h, em Miami. O rubro-negro chega com moral após o bom desempenho na fase de grupos.

O Flamengo foi líder do Grupo D, onde venceu o Chelsea (Inglaterra) e o Espérance (Tunísia), além de, com um time cheio de reservas, empatar com o Los Angeles FC (EUA) A equipe está invicta na competição.

O Bayern, por sua vez, ficou em segundo lugar do Grupo C, onde goleou o time amador do Auckland City (Nova Zelândia), venceu o Boca Juniors (Argentina) e perdeu jogando com um time quase todo reserva para o Benfica (Portugal).

Leia também:

Charles Do Bronxs é nocauteado em luta principal do UFC



Moraes determina que Daniel Silveira seja submetido a perícia médica



A partida tem transmissão da TV Globo, Sportv, Dazn e CazéTV.

Prováveis escalações:

Flamengo - Rossi; Wesley, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Bruno Henrique); Gerson, Luiz Araújo e Plata.

Bayern de Munique - Neuer, Laimer (Boey), Tah, Stanisic (Upamecano) e Raphaël Guerreiro; Dier, Kimmich, Olise e Goretzka (Musiala); Coman e Harry Kane.