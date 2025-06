Moraes determina que Daniel Silveira seja submetido a perícia médica

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou que o ex-deputado Daniel Silveira seja submetido a uma perícia médica oficial. A avaliação será para verificar a necessidade de Daniel passar por uma cirurgia de urgência.

Condenado a oito anos e nove meses de prisão, pelos crimes de tentar impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo judicial que responde contra ataques ao STF, ele está preso na Penitenciária de Magé (RJ).

A decisão é uma resposta a um pedido protocolado pelos advogados de Silveira, que solicitou que o ex-parlamentar deixe a prisão para poder passar por uma cirurgia.

Leia também:

Suspeito por série de assaltos em Niterói acaba preso em Piratininga



Charles Do Bronxs é nocauteado em luta principal do UFC



Na decisão, o ministro estabelece que Silveira deve ser submetido à perícia em até cinco dias a partir da notificação à diretoria da Penitenciária de Magé, responsável por tomar as providências cabíveis.

O Supremo condenou Silveira à prisão em abril de 2022. Com a decisão, ele também foi punido com a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos após o julgamento de todos os recursos legais cabíveis.