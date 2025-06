Tiroteio na Trindade, em São Gonçalo, termina com suspeito baleado

Um homem foi preso após uma perseguição policial na Trindade, em São Gonçalo, na manhã deste sábado (28). Segundo os agentes do 7º BPM (São Gonçalo), ele e um comparsa são acusados de participar de um roubo em posto de combustíveis na região pouco antes da perseguição. Drogas e uma arma foram apreendidas na ação.

De acordo com a equipe, moradores que presenciaram o crime acionaram a Polícia, que iniciou as buscas pela dupla na região. Eles foram encontrados em uma motocicleta. Durante uma tentativa de abordagem, um dos suspeitos teria atirado contra os policiais. Os agentes revidaram e um dos homens foi atingido. O segundo suspeito fugiu na motocicleta.

O suspeito ferido foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde não foi informado. Com ele, os policiais encontraram uma pistola com munições, além de dinheiro. O material foi levado para a 74ª DP (Alcântara), que registrou o caso.

