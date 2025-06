Perseguição na Avenida Brasil termina com cinco presos

Uma perseguição policial na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio, terminou com cinco pessoas presos, além de armas e drogas apreendidas, na manhã deste sábado (28). Segundo a Polícia Militar, o grupo fugiu de uma abordagem na Linha Amarela, mas acabou detido após colidir com uma mureta na Av. Brasil, na altura do bairro Manguinhos.

Três homens e duas mulheres foram presos, por acusação de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Eles estariam voltando de um baile funk na Vila do João, no Complexo da Maré, segundo a Polícia, quando foram vistos por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos. Eles teriam apresentado atitude suspeita e, no momento da abordagem, fugiram e seguiram de carro em direção à Brasil.

Apesar da colisão na via, não há registro de feridos. No carro em que eles estavam, foram encontrados um fuzil, uma pistola, munições e drogas. Todo o material foi levado junto dos suspeitos para a 21ª DP (Bonsucesso). De lá, os integrantes grupo foram encaminhado para uma unidade do sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça, e a PM reforçou o policiamento na região.