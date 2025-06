Bombeiro pula no mar e salva mulher que se afogava em Itacoatiara

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um guarda-vidas do Corpo de Bombeiros enfrentando um mar revolto na praia de Itacoatiara, em Niterói, para salvar uma mulher que se afogava, na tarde quarta-feira (25).

As imagens mostram que em vários momentos as ondas cobrem a mulher, que teria caído enquanto tirava fotos na Pedra do Pampo. O militar pulou de uma pedra carregando apenas uma boia e levou 50 segundos para chegar até a moça e colocá-la no equipamento.

"Esse salvamento foi o salvamento da minha vida. Quando fui trabalhar em Itacoatiara as pessoas me disseram que aqui é uma praia diferente e eu entendi isso", afirma o cabo Bruto, do 4° Grupamento Marítimo dos Bombeiros.

Leia também:

Charles Do Bronxs disputa cinturão do UFC neste sábado (28)



Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (28), para decidir vaga nas quartas de final do Mundial



O cabo levou a mulher em uma bóia até um ponto mais seguro do mar, onde eles puderam ser içados por um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

"Quando eu avistei a vítima, eu vi que ela estava nos últimos momentos. A gente sabe identificar pelos movimentos na água. Eu só consegui pensar: 'se eu não entrar agora, ela vai afundar'. Meu foco era salvar aquela vida", relatou ele.

"Eu não pensei duas vezes. Eu pensei: 'Deus, me guia até essa mulher, me protege e me guia porque eu não tô enxergando nada. Ela já estava praticamente inconsciente. Quando eu peguei ela, acho que já era o último gás dela", disse.

A mulher foi levada pela aeronave até a areia, onde foi transferida de ambulância para o Hospital Municipal Mário Monteiro. Além do afogamento, ela tinha escoriações.