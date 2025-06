Prefeitura de São Gonçalo já retirou das ruas 96 animais de grande porte nos últimos seis meses

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, contabilizou a apreensão de 96 animais de grande porte ao longo dos últimos seis meses de fiscalização. Os animais estavam soltos em vias públicas da cidade, tanto em áreas urbanas quanto rurais, colocando em risco a segurança de motoristas, pedestres e dos próprios animais.

Nesse período, 19 autos de constatação foram emitidos no momento da apreensão, formalizando as ocorrências. Do total de animais recolhidos, oito foram devolvidos aos tutores, após apresentação da documentação obrigatória e quitação das taxas e multas correspondentes. Os demais seguem sob responsabilidade da empresa contratada para o manejo e recolhimento, conforme prevê a legislação.

Desde o início da operação, os animais apreendidos são encaminhados para um curral localizado em Seropédica, administrado por empresa conveniada à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Os tutores podem reivindicar a guarda dos animais mediante a apresentação de documentos e o pagamento de multas e taxas previstas.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, Fabio Lemos, reforça a importância do trabalho que vem sendo realizado.

“Essas apreensões são fundamentais para prevenir acidentes e garantir a integridade da população e dos próprios animais. O poder público tem feito sua parte, mas é essencial que os tutores também assumam a responsabilidade pela guarda de seus animais.

Esse trabalho é essencial para o ordenamento da cidade e os números apresentados já mostram resultados concretos”, ressaltou o secretário.

As ações de fiscalização seguem ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com apoio da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária. A população pode colaborar informando a presença de animais de grande porte soltos através dos telefones da Ouvidoria (2199-6374 / 2199-6420) ou pelo e-mail: resgategpsemma@pmsg.rj.gov.br.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes está localizada na Travessa Peri dos Santos, nº 42, no bairro Estrela do Norte, ao lado do Clube Mauá.