Polícia remove seis toneladas de barricada na Comunidade da Linha; vídeo

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) removeram cerca de seis toneladas de material usado para fazer barricadas na Comunidade da Linha, no bairro Engenho do Roçado, durante uma operação em São Gonçalo, nesta sexta-feira (27). Segundo a corporação, quatro pontos em três ruas diferentes foram desobstruídos pelos policiais militares. Confira:





A ação aconteceu em dois pontos na Rua Lusitânia, além da Rua Wilson Ferreira Pinto e da Avenida Dakar. Equipes de demolição atuaram no local. As ruas foram obstruídas por grupos criminosos que operam o tráfico de drogas na comunidade, de acordo com a PM. Nenhum suspeito foi preso.

Ontem (26), agentes atuaram em Guaxindiba; três toneladas de barricadas foram removidas. Lixo, entulhos, pneus concretados e barras de ferro são usados pelos grupos criminosos para impedir o tráfego de pedestres e automóveis pelas regiões.

