PM de São Gonçalo faz grande operação de retirada de barricadas em Guaxindiba

Zelando pelo direito de ir e vir dos gonçalenses, o 7ºBPM (São Gonçalo) realizou, durante a tarde desta quinta-feira (26), uma grande operação de retirada de barricadas no bairro Guaxindiba. Ao menos três toneladas de materiais foram recolhidos.

Segundo informações da PM, cerca de sete equipes do batalhão de São Gonçalo participaram da ação.

Apesar do uso de um 'Caveirão' e da forte atuação do tráfico de drogas na região, não houve nenhum tipo de confronto no local.

De acordo com informações, cerca de três toneladas de objetos foram tirados das ruas. Entre eles, lixo, entulhos, pneus concretados e barras de ferro.

Este tipo de ação da PM está se tornando comum em São Gonçalo. Moradores da cidade relatam conviver com as barricadas em diversos bairros. Na última segunda-feira, um sargento foi baleado na Comunidade da Coréia, no Pita, durante uma ação para desobstruir as vias. O militar recebeu alta médica no mesmo dia.

