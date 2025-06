Homem é preso por receptação de bicicletas furtadas em comunidade de Niterói

Um homem de 39 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (27), suspeito de receptar bicicletas na Comunidade do Sabão, no bairro São Lourenço, em Niterói. A ação foi realizada por agentes da equipe de inteligência (P2) do 12º BPM, após levantamento de informações com base em denúncias recebidas pelo Disque Denúncia.

Segundo a Polícia Militar, a operação teve início por volta das 10h05, quando os agentes se deslocaram até a Rua Quatro, endereço apontado como local onde o suspeito estaria armazenando os veículos. No imóvel, foram encontradas sete bicicletas sem qualquer documentação que comprovasse a procedência legal, configurando possível receptação de produto de furto.

De acordo com a investigação preliminar, ele comprava bicicletas furtadas, realizava alterações nos modelos e, em seguida, revendia os produtos. O acusado, já possui antecedentes criminais por receptação.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido à 76ª DP (Centro de Niterói), onde foi autuado por receptação. As bicicletas apreendidas também foram levadas à delegacia e permanecerão retidas enquanto durarem as investigações.

A Polícia Civil agora trabalha para identificar a origem dos veículos e localizar possíveis vítimas de furto. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177.