Ação da PM termina com suspeito morto e outro preso no Santo Cristo, em Niterói

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 12ºBPM (Niterói), no fim da tarde desta quinta-feira (26), na comunidade Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói. Um segundo homem foi preso.

De acordo com a PM, os policiais seguiram para o local após o Disque Denúncia passar informações de que um grupo de aproximadamente seis homens estaria escavando a rua para a instalação de barricadas.

Ao chegar no endereço, os militares foram recebidos a tiros, iniciando o confronto. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos, que não teve a identificação revelada, acabou baleado e morto.

O segundo homem foi detido pouco depois do confronto. Contra ele, existia um mandado de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia expedido pela Segunda Vara da Família da Comarca de Blumenau, de Santa Catarina.

Ainda no local, os PM's apreenderam uma pistola de fabricação argentina, munições, além de cocaína, crack, rádios de comunicação, um aparelho celular e R$ 20 em espécie.

A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).