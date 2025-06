PM apreende drogas em ação no Morro do Estado, em Niterói

Policiais do Posto de Policiamento Comunitário (PPC) do Morro do Estado apreenderam, no fim da manhã desta quinta-feira (26), na Rua Padre Anchieta, às margens da comunidade, mais de 600 unidades de drogas. Niguém foi detido na ação.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe fazia uma patrulhamento no local quando observou um homem em atitude suspeito. No momento em que a viatura se dirigia até, o suspeito fugiu deixando uma bolsa no chão.

Na sacola, os policiais encontraram 340 pinos de cocaína, 305 sacolés de maconha, sete tabletes da mesma droga, além de uma rádio comunicador e calculadora.

O material foi levado para a 76ªDP (Centro), onde o caso foi registrado.