Trio é preso por tráfico de drogas no Mutuapira, em São Gonçalo

Uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) resultou na prisão de três suspeitos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (26), no bairro Mutuapira, em São Gonçalo. A ação ocorreu por volta das 9h30 na Rua Comandante Tarquínio Horta Barbosa, nas proximidades do Complexo do Pira.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam reforço no patrulhamento da região, — que abrange a Estrada Covanca da Conceição até os limites com o Complexo do Salgueiro, com o objetivo de reprimir roubos de cargas e veículos, além de combater o tráfico e garantir a livre circulação da população. Durante a incursão, os policiais observaram quatro indivíduos em atividade suspeita às margens da comunidade do Coro-Come. Os homens estavam comercializando drogas quando notaram a aproximação da equipe e fugiram em direção à mata.

Após cerco tático e varredura na área, três suspeitos foram capturados sem resistência. Com eles, os policiais apreenderam: uma pistola calibre 9mm (sem numeração); um carregador e munições do mesmo calibre; um rádio transmissor e quantidade de material entorpecente ainda a ser contabilizada.

Uma pistola calibre 9mm (sem numeração), foi apreendida | Foto: Divulgação

De acordo com os militares, um dos detidos estava armado, o segundo carregava uma mochila com drogas já embaladas para venda, e o terceiro portava o rádio transmissor.

Os envolvidos foram levados à 74ª DP (Alcântara), onde permaneceram presos após a apreciação da autoridade.