Briga entre familiares termina com idoso morto a facadas em São Gonçalo

A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 64 anos, que foi esfaqueado no quintal de casa, em Marambaia, São Gonçalo. O principal suspeito é o próprio sobrinho da vítima, com quem teria discutido momentos antes do crime.

De acordo com informações, o desentendimento aconteceu na última sexta-feira (20), no bairro Marambaia, e teria sido motivado por um portão deixado aberto. Durante a discussão, o suspeito teria se armado com uma faca e atacado o tio.

"Antes da tragédia, houve uma discussão por causa de um cano. Meu tio estava sentado no sofá quando o sobrinho da esposa dele perguntou quem tinha deixado o portão aberto. Ele se sentiu afrontado com a maneira como foi questionado e respondeu dizendo que era preciso haver respeito. Foi então que o sobrinho puxou uma faca e o golpeou", disse uma familiar.

A vítima, identificada como Edevaldo Martins Pinto, que era pedreiro, foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia e recebeu cuidados de uma equipe médica. Apesar dos esforços, seu estado de saúde se agravou nos dias seguintes, e ele acabou falecendo na segunda-feira (23).

Abalado com a perda, o irmão relembrou a trajetória e o caráter da vítima que era natural do Ceará. "É um sentimento que só quem está passando por essa dor profunda consegue entender, ainda mais diante de um crime que ninguém esperava. Meu irmão vive aqui ( São Gonçalo) há mais de 40 anos. Ele sempre teve o sonho de se aposentar e ir morar no Nordeste. Era um homem tranquilo, um cidadão de bem. Um verdadeiro pioneiro, foi um dos primeiros da família a vir para cá e sempre nos deu apoio. Trabalhou a vida inteira com dignidade, fazendo tudo o que podia para oferecer o melhor para a família", lamentou.



O sepultamento ocorreu na quarta-feira (25), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. A 74ª Delegacia de Polícia, em Alcântara, está à frente das investigações. O suspeito foi ouvido, mas não ficou preso, já que o crime não ocorreu em flagrante. A polícia continua apurando os detalhes para esclarecer o caso.