Policia militar prende um foragido da justiça em Japeri

Policiais Militares do 3º comando do policiamento de área (CPA), lotados no 24° BPM (Queimados), com informações do Disque Denúncia (2253-1177) prenderam, na última segunda-feira (23), o foragido da justiça Paulo Henrique Andrade Augusto, de 31 anos, sob acusação de tráfico de drogas e lesão corporal.

Após denúncias passadas pelo Disque Denúncia, os agentes de Segurança Pública, visando reprimir o tráfico de drogas na localidade conhecida do Morro do Sião, no município de Japeri, ao acessarem a Rua Cajuri, observaram diversos criminosos, que ao avistarem a viatura efetuaram vários disparos contra a equipe, que se abrigou e repeliu de forma tática.

Na ação, foi preso Paulo Henrique Andrade Augusto, e foram arrecadados 1 pistola taurus, Cal 9 mm, numeração suprimida, com 1 carregador e 7 munições intactas, 333 trouxinhas de maconha e 01 Rádio transmissor.

Paulo Henrique, foi conduzido à 63ª DP (Japeri) para averiguação, e em sede Policial foi constatado que contra ele constam dois Mandados em aberto, sob acusação de roubo, crime previsto no Artigo 157 do Código Penal Brasileiro.

Diante dos fatos, Paulo Henrique foi encaminhado à 55ª DP (Queimados) e, posteriormente, conduzido à unidade prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), onde já se encontra acautelado e à disposição da justiça.