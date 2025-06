Maricá terá festas de São João e São Pedro com shows gratuitos de Marvila, Suel, Bom Gosto, Imaginasamba e João Gabriel

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Promoção de Eventos e de Assuntos Religiosos, divulgou nesta terça-feira (24/06) a programação das festas de São João e de São Pedro com shows gratuitos dos grupos Bom Gosto e Imaginasamba, no Spar (Inoã), e de Marvila, Suel e João Gabriel na orla de Araçatiba. As atrações se apresentam de sexta-feira a domingo (27 a 29/06).

Com decoração junina e comidas típicas, a orla de Araçatiba recebe a tradicional festa de São Pedro no sábado (28), com show de Marvila às 20h. A cantora transita entre o samba, o MPB e a música contemporânea, numa mistura de tradição e inovação, conectando gerações e públicos diversos. Em seguida, o cantor sertanejo João Gabriel se apresenta às 22h.

No domingo (29), Dia de São Pedro, a atração principal é o pagode do Suel a partir das 20h, em Araçatiba. O cantor é reconhecido por sua presença cativante nos palcos, transmitindo emoção e energia em cada apresentação, com um repertório que mescla músicas autorais e releituras.

Shows de pagode no Spar

Com mais de duas décadas de estrada, o Grupo Bom Gosto abre a festa de São João na sexta-feira (27) com suas letras que falam de amor, cotidiano e alegria. Entre os sucessos estão "Curtindo a Vida", "Patricinha do Olho Azul", "A Casa Caiu" e "Pronto Pra Rodopiar". Seu estilo mistura o pagode com influências do samba-rock, partido-alto e até do funk carioca, tornando seu repertório diversificado e popular.

No sábado (28), o Imaginasamba apresenta seus hits de sucessos, que se tornaram verdadeiros hinos do pagode, como “Duvido”, “Me Assume ou Me Esquece”, “Você Não Tem Noção”, “Pretexto”, entre muitos outros. Suas canções costumam retratar histórias de amor, superação e relacionamentos, sempre com uma linguagem próxima e emocional.

Serviço

Festa de São João

Praça do Spar - Avenida Orestes Vereza, 26 – Inõa

Sexta-feira (27/06)

21h - Bom Gosto

Sábado (28/06)

22h – Imaginasamba

Festa de São Pedro

Orla de Araçatiba – Rua Álvares de Castro

Sábado (28/06)

20h – Marvila

22h - João Gabriel

Domingo (29/06)

20h - Suel