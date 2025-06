Fluminense empata, mas garante vagas nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes

O Fluminense estará na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. A equipe carioca garantiu sua vaga nas oitavas de final do torneio após empatar em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na tarde desta quarta-feira (25). Com isso, o tricolor segue a tendência dos outros brasileiros na competição; todos os quatro times do país na Copa têm vaga certa nas oitavas.

O clube das Laranjeiras terminou a etapa de grupos na segunda posição de seu grupo. A equipe comandada por Renato Gaúcho ficou atrás apenas do alemão Borussia Dortmund, que, também nesta tarde, derrotou o sul-coreano Ulsan Hyundai por 1 a 0 e ficou com o primeiro lugar do grupo.

Apesar do bom resultado, a partida não foi exatamente tranquila para o Flu, que viu o rival construir mais chances de gol e ter a posse de bola por mais de 60% do tempo de jogo. O time sul-africano já começou o jogo dominando a bola em mais lances no primeiro tempo. Logo nos minutos iniciais, Matthews ficou cara a cara com o goleiro tricolor e quase fez, mas foi interrompido por Fábio.

Após a pausa para hidratação, o Flu voltou com um pouco mais de fôlego e teve uma boa chance com uma bola de Martinelli que Arias acabou chutando para fora. No segundo tempo, o jogo não mudou tanto, mas o elenco do Mamelodi construiu menos chances. Ainda assim, o Flu ficou na defensiva e passou os minutos finais preso no campo de defesa até o juiz apitar.

Agora, o Fluminense espera o resultado dos próximos jogos da fase de grupos para saber quem será seu próximo adversário. O Tricolor entra em campo com o primeiro colocado do Grupo E, que será decidido ainda nesta quarta (25). Inter de Milão, Monterrey e River Plate têm chances de enfrentar o Flu no próximo jogo, que acontece segunda-feira (30), às 16h, no horário de Brasília.