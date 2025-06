Adolescente de 14 anos é baleada dentro de escola na Zona Norte

Uma bala perdida atingiu uma adolescente de 14 anos, que estava no interior do Centro Educacional José de Paiva Netto, localizado na Avenida Dom Hélder Câmara, em Maria da Graça, na Zona Norte do Rio, durante a manhã desta terça-feira (24).

No momento em que foi atingida, a adolescente estava no pátio da instituição, na aula de educação física. A jovem recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde foi submetida a uma cirurgia.

De acordo com informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde, a estudante apresentava um estado de saúde estável após a cirurgia.

A Polícia Militar informou que não realizava operação no momento em que a adolescente foi baleada. A 23ª DP (Méier), foi a responsável por registrar o caso.

A instituição de ensino divulgou uma nota referente ao caso:

"Na manhã desta terça-feira, 24 de junho, uma de nossas alunas foi ferida por bala perdida que foi disparada nas imediações de nossa escola localizada na Avenida Dom Hélder Câmara, 3059, Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro.

Conforme nosso protocolo de segurança, a aluna recebeu os primeiros socorros e foi imediatamente encaminhada ao Hospital Salgado Filho, onde passou por um procedimento cirúrgico e se encontra estável e em recuperação.

Neste momento, a escola está prestando todo o apoio necessário à família e permanece acompanhando de perto a evolução do estado de saúde da estudante.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos alunos e colaboradores, e seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos."