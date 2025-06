PF deflagra operação contra fraudes em registros de estrangeiros no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou a Operação Pátria Alugada com o objetivo de reprimir as ações de um grupo de estrangeiros que obtinha o Registro Nacional de Estrangeiro a partir de uniões estáveis fictícias e da utilização de documentos falsificados.

Na ação, policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão na residência de um advogado, no bairro da Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro. O alvo é o principal suspeito de articular as práticas fraudulentas em questão.

Leia também:

Roberta Miranda aconselha Murilo Huff na briga por guarda do filho: 'Não se humilhe'

Corpo de Juliana é retirado de vulcão da Indonésia; Niterói decreta luto de 3 dias

As investigações começaram ainda em 2024, quando policiais identificaram graves indícios de fraude em protocolos de autorização de residência permanente, usados por estrangeiros para obter benefícios migratórios de forma indevida.

Após a confirmação das suspeitas, foi constatado que o grupo de estrangeiros visava obter o Registro Nacional de Estrangeiro e regularizar a sua situação migratória no país por meio de uniões estáveis fictícias, nas quais mulheres recebiam pagamentos para simular vínculos afetivos inexistentes com os envolvidos. A prática se enquadra na modalidade “reunião familiar”.

Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso.