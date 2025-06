Depois de 31 anos, Flamengo volta a jogar contra Bayern e espera repetir a vitória

O Flamengo poderá passar por momentos difíceis no mata-mata do Mundial de Clubes. O time carioca está classificado como cabeça de chave e jogará contra o Bayern de Munique, da Alemanha, no próximo domingo (29), às 17h, horário de Brasília, em Miami, pela rodada das oitavas de final. Mesma com as adversidadesm o Rubro-Negro tem boas memórias.

No ano de 1994, o Flamengo ganhou do Bayern de Munique por 3 a 1, na decisão do torneio Shah Alam Mitsubishi Invitatio, também chamado de Torneio de Kuala Lumpur, ocorrido na Malásia. A vitória brasileira marcou a inauguração do Estádio Shah Alam, situado em Selangor.

Apesar da vitória, o Flamengo começou o jogo enfrentando algumas dificuldades como a expulsão do goleiro Adriano, depois de cometer um pênalti em Papin. Com isso, o francês conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. O clube carioca não se abateu e reagiu ainda no primeiro tempo, como o gol do zagueiro Rogério, na cobrança de uma falta e empatou o jogo.

No segundo tempo, o Flamengo, que estava com um jogador a menos, mostrou sua força e conseguiu virar o placar a seu favor, com o gol de Marquinhos aos 30 minutos. Depois foi a vez de Sávio, responsável pelo terceiro gol e que consagrou a vitória brasileira na Malásia.

Atualmente, o Flamengo garantiu uma vaga nas oitavas de final ao conseguir ficar em primeiro lugar no Grupo D, acumulando sete pontos. O clube carioca ganhou do Espérance, da Tunísia e do Chelsea da Inglaterra. Ao longo da trajetória no Mundial de Clubes, empatou com o Los Angeles, nos Estados Unidos. Caso o Flamengo consiga se classificar, enfrentará nas quartas o ganhador de Inter Miami, nos Estados Unidos, e PSG, da França.