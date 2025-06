Roberta Miranda aconselha Murilo Huff na briga por guarda do filho: 'Não se humilhe'

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, usou as redes sociais para aconselhar seu colega de profissão, Murilo Huff, de 29 anos, sobre o assunto do pedido de guarda unilateral do filho Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. A decisão do cantor gerou polêmica com a ex-sogra, Dona Ruth Moreira.

"Estou vendo você angustiado, tendo que dar satisfação... Murilo, presta atenção, sua consciência é o seu mestre. Ninguém te dá um centavo para o seu pão de cada dia, ninguém faz nada por você. Esqueça os advogados e curta a sua vida. Faça o que você achar que deve fazer. Você é um put* cara de caráter, está escrito na tua testa", disse Roberta, em um vídeo compartilhado no stories de seu Instagram, nesta terça-feira (24).

Leia também:

"Joga RJ" chega a Niterói com edição dedicada a jogos e criadores do Leste Fluminense

Prefeitura de Maricá promove 2º Festival de Blues, Rock e Jazz com grandes nomes da música brasileira

"Tanto é que você não quer tirar a criança da vó. Você quer o seu direito de pai. Se você é um bom pai, eles reclamam, se você é um pai ausente, eles reclamam. Murilo, deixe isso para lá, não vale a pena. Pega o seu menino e tudo bem. Resolve isso na justiça, não se humilha mais, não", aconselhou.

Relembre o caso

O cantor Murilo Huff confirmou nesta segunda-feira 23), a informação referente ao pedido de guarda unilateral, através de um comunicado. "A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes."

A outra parte envolvida também se manifestou, uma vez que a defesa de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, avó do Léo, divulgou uma nota oficial assinada pelo advogado da família. "Reforçamos que a única preocupação da D. Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento. Confiamos plenamente na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser sempre o centro de qualquer decisão", informava o texto.

Ainda buscando se defender, o Murilo revelou os recibos de alguns gastos mensais para atestar que paga as despesas do filho, depois de ser acusado pela ex-sogra de não quitar a pensão.