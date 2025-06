Corpo de Juliana é retirado de vulcão da Indonésia; Niterói decreta luto de 3 dias

Os agentes da Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas) resgataram o corpo de Juliana Marins, de 26 anos, do Monte Rinjani, na Indonésia, depois de mais de 7 horas de trabalho. A ação ocorreu nesta quarta-feira (25), e o corpo foi encaminhado para uma base. A prefeitura de Niterói decretou luto oficial por três dias e organiza uma homenagem a moradora da cidade.

O chefe da Basarnas, Marechal do Ar TNI Muhammad Syafi’i, foi o responsável por confirmar a informação. O corpo da moradora de Niterói foi içado. Um dos montanhistas que colaborou para o trabalho de resgate, filmou parte do trajeto.

“Após a entrega oficial do corpo pela Basarnas ao hospital, o processo de repatriação ou procedimentos posteriores ficarão a cargo das autoridades e da família”, informou Syafi’i para uma emissora de televisão da Indonésia.

O trabalho de resgate teve início por volta das 6h, no horário local, conforme alegou o chefe da agência. Juliana foi localizada a aproximadamente 600 metros abaixo da trilha onde caiu. “Isso fez com que o processo levasse bastante tempo”.

A brasileira foi encontrada já sem vida nesta terça-feira (26), depois de cair de uma trilha no segundo maior vulcão da Indonésia.

O corpo de Juliana foi encaminhado em uma maca ao posto de Sem Balun, um vilarejo de onde saem as expedições para o Monte Rinjani. Depois será conduzido por meio de uma aeronave até o hospital Bayangkara.

No total, participaram da ação três equipes de resgate, sendo que duas delas, que estavam no local, são conhecidas como esquadrão Rinjani, grupo especializado em trabalhos de resgate.

Estiveram envolvidas no trabalho de resgate sete pessoas espalhadas em dois pontos, sendo três delas a 400 metros e o restante a 600 metros de profundidade.

De acordo com as autoridades do grupo Assistência de Busca e Salvamento em acidentes e desastres, o restante teve início pela manhã por causa do clima instável, além da visibilidade limitada.

Alpinista voluntário

As ações de resgate a Juliana também contaram com a ajuda de dois alpinistas. Um deles compartilhou no Instagram a tristeza por não conseguir ajudar a brasileira.

“Meus sentimentos pela morte da montanhista brasileira. Não pude fazer muito, só consegui ajudar desta forma. Que suas boas ações sejam aceitas por ele. Amém!”, escreveu o alpinista.

Além disso, o montanhista também revelou quais são as condições do terreno no local, a forte neblina que dificultou a ação de resgate e as variações rápidas de temperatura.

Buscas por Juliana Marins

Os trabalhos de busca pela publicitária brasileira duraram quatro dias. Os socorristas encontraram inúmeras dificuldades de acesso ao local onde ela estava, condições meteorológicas que atrapalharam os trabalhos, fora as falhas em equipamentos, pois algumas vezes as cordas não possuíam tamanho necessário para continuar com o resgate. Também há a ocorrência de relatos desencontrados aos familiares.

Juliana Marins, de 26 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas morava em Niterói. Formou-se em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e trabalhava como dançarina de pole dance.

Prefeitura de Niterói decreta luto oficial

A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias pela morte da jovem Juliana Marins, moradora da cidade, que foi encontrada sem vida nesta terça-feira (24) na Ilha de Lombok, na Indonésia. Juliana estava desaparecida desde o último fim de semana e sua busca mobilizou familiares, amigos e centenas de brasileiros nas redes sociais.

Desde o início, o prefeito Rodrigo Neves esteve em contato com a família e buscou apoio junto à Embaixada do Brasil em Jacarta, cobrando providências das autoridades locais. O prefeito destacou a dificuldade enfrentada nas ações de resgate por conta da precariedade da estrutura disponível na região.

“Diferente do Brasil, que conta com um Corpo de Bombeiros profissional e bem treinado, vimos uma atuação voluntária e limitada para dar uma resposta no tempo necessário. Que Deus conforte a família da Juliana e todos os seus amigos nesse momento de dor. Ela era uma jovem que amava Niterói e sonhava em descobrir o mundo”, afirmou Rodrigo Neves.

A Prefeitura também está preparando uma homenagem em memória de Juliana, que será anunciada nos próximos dias.





Prefeito de Niterói Rodrigo Neves Divulgação