Polícia Civil deflagra ação contra quadrilha que aplicava golpes em idosos beneficiários do INSS

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) realizam, nesta quarta-feira (25/06), uma operação contra uma organização criminosa especializada em aplicar golpes financeiros contra idosos beneficiários do INSS. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Bangu e Realengo, na Zona Oeste, e em Irajá, na Zona Norte, e promovem o sequestro de bens dos integrantes da quadrilha.

As investigações revelaram que os criminosos utilizavam uma estratégia fraudulenta e ardilosa. Eles ofereciam cestas básicas às vítimas, com o pretexto de auxílio social, mas com a real intenção de ludibriar os idosos. No momento da entrega, os autores tiravam “selfies” com os idosos e, de posse de seus dados pessoais e imagens, abriam contas bancárias virtuais, contratavam empréstimos consignados em nome das vítimas, comprometendo diretamente os benefícios previdenciários que os idosos recebiam. Mais de 100 vítimas foram identificadas pela equipe da 26ª DP, sempre com o mesmo modus operandi.

Após a contratação dos empréstimos, os valores eram pulverizados em diversas contas bancárias e posteriormente transferidos ao líder da organização criminosa, que se apresentava nas redes sociais como "day trader" e é proprietário de duas lojas comerciais. Os estabelecimentos eram utilizados, segundo apurado, para fins de lavagem de dinheiro oriundo das práticas criminosas.

A operação visa não apenas à interrupção da atividade criminosa, mas também ao enfraquecimento da estrutura financeira do grupo, por meio do sequestro de bens adquiridos com recursos ilícitos.