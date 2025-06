Carreta tomba na BR-101, em Itaboraí, e provoca interdição parcial da via

Uma carreta tombou na madrugada desta quarta-feira (25) na BR-101, altura do km 292,9, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 1h58 e resultou em interdição parcial da rodovia, afetando especialmente a faixa 2 da pista.





Apesar do impacto, não houve registro de vítimas. A ocorrência está sendo atendida pela Delegacia da PRF em Niterói, com apoio de equipes da concessionária Arteris, responsável pela administração do trecho.

Até o momento, não há previsão para a liberação total da via. O tráfego flui com lentidão no local, e motoristas enfrentam retenções. A PRF orienta que os condutores busquem rotas alternativas e fiquem atentos às atualizações nos canais oficiais.

A causa do tombamento ainda não foi divulgada. Técnicos da concessionária trabalham na remoção do veículo e na limpeza da pista.