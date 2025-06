Vasco negocia a contratação do volante Thiago Mendes, do Al-Rayyan

O Vasco segue no mercado em busca de nomes para melhorar o elenco. A bola da vez é o volante Thiago Mendes, revelado pelo São Paulo e que atualmente defende o Al-Rayyan, do Catar.

O jogador está em final de contrato com a equipe catari e chegaria ao Cruzmaltino sem custos. A posição de volante é uma das prioridades da diretoria vascaína para a próxima janela de transferências.

A direção quer qualificar o elenco com o nome de um atleta que chegue para jogar. Aos 33 anos, Thiago se encaixa no perfil e por isso as negociações para fechar o acordo já foram iniciadas.

Leia também:

▶ Juliana Marins é encontrada morta após cair em penhasco na Indonésia

▶ Aniversariante vai parar na delegacia por dirigir armado no Jardim Catarina

Em 2025, algumas equipes brasileiras abriram negociações com Thiago Mendes. Santos, São Paulo e Atlético-MG conversaram com o jogador.

Thiago Mendes atua como volante, mas já jogou como segundo homem de meio de campo e também teve destaque como zagueiro na França. O nome é bem avaliado pelo scout e tem a aprovação de Diniz. Mas há a ressalva de que ele vem de uma lesão recente em seu nome no Catar, na qual ficou quatro meses sem atuar.

Fora do Brasil há oito temporadas, Thiago Mendes atuou no São Paulo entre 2015 e 2017, com 147 jogos disputados e 12 gols marcados. Ele também jogou no Lille, por duas temporadas, disputando 72 jogos, marcando quatro gols e contribuindo com mais nove assistências. Há duas temporadas está no Al Rayyan, Thiago Mendes tem 31 partidas, com um gol e uma assistência.