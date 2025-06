Policial militar é baleado durante tentativa de assalto em Itaboraí

Na noite desta terça-feira (24), um policial militar de 43 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Nancilândia, em Itaboraí. A identidade do agente, que estava fora de serviço no momento do crime, não foi divulgada.

Segundo as primeiras informações, o policial estava acompanhado da esposa e do filho quando foi atingido por um disparo no joelho esquerdo. Ele é lotado no 7º BPM (São Gonçalo).

Inicialmente, o PM foi levado ao Hospital Municipal Leal Junior, em Itaboraí, mas acabou sendo transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, seu estado de saúde é considerado estável.