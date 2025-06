Traficante Maradona, com forte atuação em São Gonçalo, é morto com diversos tiros de fuzil no Rio

O traficante, Gabriel Souza dos Santos, conhecido como Maradona, de 30 anos, foi morto com mais de 15 tiros na manhã desta terça-feira (24), em Bento Ribeiro, situado na Zona Norte do Rio. O criminoso havia deixado a cadeia nesta segunda-feira (23). Maradona tinha forte atuação em São Gonçalo e já liderou o tráfico em comunidades da cidade.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h para um resgate na Rua Pacheco da Rocha. No entanto, ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem de sem vida.

Leia também:

Juliana Marins é encontrada morta após cair em penhasco na Indonésia

Gabriela Versiani declara apoio a Murilo Huff no caso do pedido de guarda unilateral do filho



Segundo informações preliminares, Maradona foi executado com mais de 15 disparos de fuzil. A Polícia ainda não confirma a informação.

Quem é Maradona?

Maradona assumiu o comando do tráfico de drogas no Morro da Dita, localizado no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, após a prisão de seu antecessor Levi da Cruz Rebello, conhecido como Levi da Alma, em 2013.

Apesar de preso em um presídio em Bangu, Zona Oeste do Rio, o traficante e seus comparsas estariam envolvidos em uma guerra sangrenta na busca pelo controle dos pontos de vendas de drogas na Amendoeira e região. Na época, Maradona e comparsas, aliados ao Amigo dos Amigos (ADA), teriam retirado à força os traficantes do Comando Vermelho (CV).