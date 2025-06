Gabriela Versiani declara apoio a Murilo Huff no caso do pedido de guarda unilateral do filho

A modelo e influenciadora Gabriela Versiani, de 26 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (23), para demonstrar apoio ao namorado e cantor Murilo Huff no pedido de guarda unilateral do filho, Léo, de 5 anos. Atualmente, o menino vive com a avó materna Dona Ruth, desde o falecimento da mãe, a também cantora Marília Mendonça, em 2021, aos 26 anos.

Gabriela elogiou o namorado e destacou o seu papel de pai. "Você é um ser humano admirável, amor! Nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Eu, sua família e seus amigos estamos com você. E seu filho, lá na frente, vai se orgulhar muito de tudo isso, não tenho dúvidas", escreveu a modelo nos stories do Instagram ao compartilhar uma postagem do cantor falando sobre a decisão.

"Eu não sou mãe ainda, mas, como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês. Eu te amo e tenho muito orgulho do pai incrível que você é. Deus sabe de tudo, e isso que importa. Ele está com você", encerrou.

Logo em seguida, Gabriela apostou na publicação, entretanto não foi suficiente para se ver livre da crítica dos internautas. "Achei de uma falta de noção ela citar a Marília, até porque, independente de ser bom ou não para o Léo, ela jamais ia querer a família dela brigando com o pai do filho dela e ficar expondo algo pessoal assim. Faltou para a Gabriela se dar a devida importância nessa história toda", disse uma usuária do X, antigo Twitter. "Gente! Não deveria nem falar nada, quanto mais citar a Marília no meio de uma briga entre o pai do filho e a mãe de Marília", escreveu outro internauta. "E ainda bota o nome da Marília no meio dessa palhaçada", falou um terceiro.

Entenda a decisão

Em junho, o cantor Murilo Huff deu entrada na Justiça com um pedido de guarda unilateral do filho. No momento, Léo, de apenas 5 anos, tem a guarda compartilhada entre o pai e a avó. A informação sobre o processo judicial foi confirmada por Murilo, que disse que não tem a intenção de afastar o filha da família materna, mas disse que gostaria de ser mais presente na criação do menino.

"A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes". O cantor disse que respeita o segredo de Justiça que foi imposto.

Algumas horas depois do caso ganhar repercussão, a defesa de Dona Ruth divulgou uma nota oficial, que estava assinada pelo advogado da família. "Reforçamos que a única preocupação da D. Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição deste caso nesse momento. Confiamos plenamente na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser sempre o centro de qualquer decisão".

Logo em seguida, foi a vez do cantor se pronunciar sobre a decisão. "Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá! Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna", escreveu.

Ainda segundo o artistas, a decisão de começar um processo judicial ocorreu após certas situações chegarem ao seu conhecimento. "Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo".

"Pra complementar: No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí a noite e dormi em casa. Meu filho convive todos os dias comigo e com a minha família", encerrou.